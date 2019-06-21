ظريف: نمتلك حطام الطائرة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عن امتلاك بلاده، لحطام من الطائرة الأمريكية المسيرة بدون طيار، والتي أسقطتها فجر اليوم الخميس فوق المجال الجوي الإيراني.

وقال ظريف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الطائرة أقلعت من الإمارات بـ”وضعية الشبح متخفية في الساعة 00:14 وانتهكت المجال الجوي الإيراني وتم استهدافها الساعة 04:05 بالقرب من كوه مبارك” مرفقا الإحداثيات الخاصة بمكان الاستهداف.

وأضاف: “استرجعنا أجزاء من طائرة عسكرية بدون طيار، من مياهنا الإقليمية بعد إسقاطها”.