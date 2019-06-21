بالفيديو: لحظة اسقاط الدفاعات الجوية الايرانية للطائرة الامريكية RQ-4 (یا MQ-4C)

شهاب محمد - الخرطوم - السوداناليوم:

بثت وكالة مهر الإيرانية، مقطعا مصورا قالت: إنه للحظة إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة، في المجال الجوي الإيراني.

ويظهر في الفيديو لحظة انطلاق صاروخ دفاع جوي، من إحدى المنصات، يتبعها لقطات لانفجار في السماء وأصوات تكبير من أحد الأشخاص، في إشارة لإصابة الطائرة الأمريكية وإسقاطها.

وعرض الفيديو الذي نشرته صفحة إيرانية مهتمة بالشؤون العسكرية، رسما افتراضيا لمسار الطائرة قبل إسقاطها، وقال: إنها انطلقت من الإمارات، وتحركت في مسار بالخليج، قرب مضيق هرمز قبل إسقاطها.

وكتبت الوكالة على توتير : هذا الفيديو الخاص باسقاط الطائرة الامريكية RQ-4 (یا MQ-4C) بواسطة الدفاعات الجوية المسماة الثالث خرداد،