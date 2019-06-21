خالد بن سلمان..يلتقي المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، إنه التقى مع المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، بريام هوك، مشيرا إلى أن اللقاء تناول آخر التطورات في المنطقة.

وقال الأمير خالد، على “تويتر”: “سعدت اليوم بلقاء السيد بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

​وكانت وزارة الخارجية الأمريكي قد أعلنت، أمس الخميس، أن هوك “سيعقد اجتماعات ثنائية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والمملكة البحرينية. كما سيناقش العدوان الإيراني في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان”.

وأشارت إلى أن هوك سيتوجه بعد ذلك إلى أوروبا، حيث سيعقد اجتماعا في باريس مع نظرائه من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وسيكون موضوعه أيضا إيران .

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وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة” بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.

وأعلنت إيران بدء زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة أكثر من 3.67 بالمئة، مهددة بالعودة لمرحلة ما قبل الاتفاق النووي حال لم تنفذ الدول الأوروبية تعهداتها.