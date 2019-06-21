قوات الدعم السريع تعتدى على الأطباء بمستشفي أبراهيم مالك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد مساء الامس حادثة اعتداء على الأطباء بمستشفى ابراهيم مالك من قبل ميليشيات الجنجويد بالاعتداء الجسدي وكذلك اشهروا سلاحهم وتحرشوا بالاطباء المناوبين دون مراعاة لحرمة المكان وحالة المرضى الصحية مما تسبب في شل الخدمة الطبية الطارئة ، وعلى اثر ذلك توقف العمل في حوادث إبراهيم مالك تماماً وإلى حين القيام بالاجراءات القانونية العاجلة ، علماً بأن مليشيات الجنجويد تحيط الآن بالمستشفي والأطباء والمرضي والمرافقين بداخلها. المادة السابقة اليمن..إستمرار المعارك في الحديدة وطيران التحالف يشن غارات المقالة القادمة أحزنتني يا هذا.. بقلم كمال الهدي

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