مؤتمر البحرين” بعيون أردنية”..يخدم صفقة القرن

الخليج 365:

أبدى أردنيون تخوفهم من ورشة البحرين الاقتصادية، المقرر انعقادها في المنامة نهاية الشهر الجاري، في خطوة اعتبروها تمهيداً للطريق نحو “صفقة القرن”.

مراسل الأناضول أجرى جولة في محافظة اربد شمالي البلاد واستطلع خلالها آراء العديد من المواطنين هناك حول الورشة المقررة ومدى ارتباطها ودورها في تطبيق الصفقة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، في بيان مشترك، عن عقد ورشة عمل اقتصادية في المنامة، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

**المشاركة من عدمها

أحمد شتيات، أشار بأن “مشاركة الأردن وفلسطين في الورشة قد تحسب بطريقة سلبية كنوع من الموافقة على المشروع (صفقة القرن)، بينما عدم المشاركة يخرجهما من الحسابات، وخصوصاً في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من الدول”.

ولفت “انطلاقاً من العلاقة الأردنية الفلسطينية، فإننا ننظر إلى الموضوع بأهمية بالغة”.

ونوه بأن ” الشارع الأردني يعيش في حيرة، خاصة في ظل عدم وضوح التفاصيل المتعلقة بالورشة، والتردد في الموقف الأردني من الإعلان عن المشاركة ينعكس أيضاً على الشارع، وما بعد المشاركة أيضاً وتبعيات المشاركة من عدمها”.

**الموقف الاردني غير معلن

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد قال الخميس الماضي أن بلاده لم تعلن بعد موقفها من ورشة البحرين المزمعة أواخر الشهر الجاري، لكنها ستعلنه “بوضوح وثقة”.

وأضاف الصفدي في تصريحات لتلفزيون “المملكة” الرسمي، أن “قرار الأردن بشأن ورشة البحرين سيعلن بوضوح وثقة، استنادا على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع”.

وقبل تصريحات الصفدي بيومين، أعلن مسؤول بالبيت الأبيض أن كلا من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي من الدول الثلاث رسمياً عن مشاركتها حتى الخميس.

لكن الصفدي أشار بأنه “لم نعلن موقفنا رسميا إزاء ورشة البحرين؛ لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا، وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح”.

نصر طعامنة، مواطن أردني آخر، أعتبر “أن الشعب الأردني لا يعلم تفاصيل ما يجري في الورشة، ويقال أنها جانب اقتصادي لما يسمونها بصفقة القرن”.

**موقف شعبي ورسمي موحد

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وتابع “موقفنا واضح مع موقف القيادة برفض صفقة القرن بالكامل، مهما تمخض عن المؤتمر، وإن لم يلب طموحات الشعب الفلسطيني، فإننا نرفضة تماماً”.

وزاد “يهمنا وجود السلام في المنطقة، وهناك إرث تاريخي وإسلامي وعلاقة جغرافية وديموغرافية مع الشعب الفلسطيني، وهذا يحتم علينا بمسؤولية مجتمعية وإسلامية وتاريخية لرفض صفقة القرن…”.

**مع طموحات الفلسطينيين

محمد البدور، أكد على موقف سابقه، معرباً عن رفضه لأي طرح لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وأن “الشعب الأردني تربطه علاقات أخوية وتاريخية بأشقائه الفلسطينيين”.

**مؤتمر البحرين ليس حلا

هناء أبو لبدة، أكدت بأنه “لا شيء واضح عن مؤتمر البحرين ولا بيانات واضحة وله جانب اقتصادي، ولا أعتبره بأنه حل جذري وهو غير عادل ولا يخدم القضية الفلسطينية، ولن يحلها ونرفض هذا المؤتمر وصفقة القرن من أصلها”.

من جهته، بين حسن ارشيدات بأنه “من مصلحة الأردن عدم المشاركة، وان انعقاد المؤتمر الذي سيناقش الشق الاقتصادي لصفقة القرن، سيضفي صفة وسمة ومباركة عليها”.

**مواقف ثابتة

عمر الأعرج ، أكد بأنه “مهما كان الورشة ونتائجها ومهما كان دورها لخدمة صفقة القرن، فإن الأردنيين لن يتخلوا عن مواقفهم الثابتة تجاه القدس والمقدسات الإسلامية”.

ونوه في ذات السياق بأنه “يربطنا بالقدس تاريخ وعلاقة دينية تحتم علينا رفض أي مؤتمر وأي صفقة تؤثر على ذلك”.

**المشاركة ضرورية

أما وليد الطعاني، فقد اعتبر بأن مشاركة الأردن في الورشة “ضرورية؛ لارتباط القضية الفلسطينية بالمملكة، وحتى نرى ما يصدر عنها من مخرجات لنقرر ماذا سنفعل بعد أن نخرج منه”.

وتوافقت السلطة والفصائل الفلسطينية على مقاطعة المؤتمر، لكونه أحد أدوات “صفقة القرن”، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

وبجانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت كل من السعودية والإمارات والأمم المتحدة اعتزامها المشاركة في ورشة المنامة، فيما انضم كل من العراق ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة بالفعالية، التي تعقد على مستوى وزراء المالية ورجال الأعمال.