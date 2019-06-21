واشنطن..تتراجع عن شن ضربات ضد إيران

الخليج 365:

تناقلت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أنّ الولايات المتحدة تراجعت عن شن ضربات ضد طهران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، الخميس.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية) أنّ واشنطن “كانت تخطط لشن ضربات عقابية ليلا على إيران لكنها ألغت الأوامر فجأة”، دون توضيح الأسباب.

كما نقلت مجلة “نيوزويك” عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن قطعات حربية أمريكية في المنطقة تظل على أهبة الاستعداد تحسبا لأي تطورات ذات صلة بالأحداث الجارية.

والخميس، اجتمع قادة برلمانيون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لبحث تطورات الأحداث مع إيران، حسبما نقلت “الحرة”.

وبعد الاجتماع، صرح رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأنه على إدارة ترامب أن تمارس “ردا محسوبا” على إيران، دون تحديد طبيعته.

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فيما دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عبر تويتر، لبذل “كل جهد ممكن” لخفض التصعيد.

واعتبر الرئيس الأمريكي، أمس، أن إيران ارتكبت “خطأ فادحا” بإسقاطها الطائرة المسيرة الأميركية، مؤكدا أن الأخيرة كانت في المجال الجوي الدولي وأن بإمكان الولايات المتحدة توثيق ذلك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول: “لا يمكننا الحديث علنا عن الرد الأميركي المتوقع على إيران لكنكم ستكتشفونه قريبا”.”

لكنه لم يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة قرارا متهورا ارتكبه جنرال إيراني.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.