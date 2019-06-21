حميدتي”: مجموعة يتزعمها لواء تنتحل صفة “الدعم السريع”

التاريخ: 21-يونيو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان “حميدتي” أمام حشد نسوي بقاعة الصداقة أمس، عن قبض مجموعة يتزعمها لواء “مزيف” تنشط في تجنيد مواطنين إلى الدعم السريع، ونبه إلى ضبطهم مجموعة أخرى في بورتسودان تنتحل صفة قواته، ورجع وقال “إن قوات الدعم السريع ليسوا ملائكة”، مشيراً حسب صحيفة الإنتباهة، إلى استمرار المحاكمات الميدانية لكافة المتورطين في مخالفات. الخرظوم (أخبار الخليج 365)

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