المهنيون: لا تمثيل للأحزاب بالسيادي والوزراء.. تورط قوات أمنية في نهب مكاتب جامعة الخرطوم

قطع تجمع المهنيين الطريق أمام مشاركة أي حزب في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، مبيناً أن الأسماء التي اختيرت مستقلة. وكشف التجمع عن اعتقال وفصل أساتذة جامعيين وموظفين، إضافة لخصم مرتبات ثلاثة أيام لـ(13) موظفاً بوزارة المعادن.

واتهم ممثل تجمع أساتذة الجامعات القيادي بتجمع المهنيين محمد يوسف مصطفى في مؤتمر صحفي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، قوات أمنية بالتورط في نهب وتدمير مكاتب بجامعة الخرطوم، قاطعاً بأن النهب تم ليلة فض الاعتصام، وتابع قائلاً: (طيلة شهر رمضان الجامعة استبيحت بواسطة جهات نظامية).

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فيما أكدت القيادية بتجمع أساتذة الجامعات مريم محجوب شريف فصل أستاذين بجامعة الدلنج بعد اعتقالهما وإطلاق سراحهما في وقت سابق واعتقال أستاذ بجامعة السودان أمس، فضلاً عن خصم مرتب ثلاثة أيام من (13) موظفاً بوزارة المعان شاركوا في العصيان المدني، واعتقال ثلاثة أشخاص خلال تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط أمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)