إصابة ضابط شرطة برصاص في مطاردة بالعاصمة

أصيب ضابط شرطة برتبة النقيب يدعى “نزار محمد” بطلق ناري بالبطن إصابة بالغة نقل على إثرها لمستشفى الرباط الجامعي لتلقي العلاج، ووقع الحادث أثناء مطاردة أحد أخطر عصابات سرقة السيارات، ونقلت مصادر أن المتهم بادر بإطلاق النار صوب قوة الشرطة أثناء فراره بعربة ما أدى لإصابة الضابط بطلق ناري بالبطن.

وفي ذات السياق أطلقت الشرطة النار صوب قدمه بغرض تعطيله حيث أصيب بكسر في القدم ووصفت إصابة الضابط بالخطيرة وأسعفت الشرطة الضابط والمتهم معاً في مستشفى الشرطة لتلقي العلاج وحالتهما مستقرة.

Advertisements

وفي ذات الوقت هبت قوة من الشرطة بقيادة مدير شرطة الولاية الفريق خالد بن الوليد وعدد من قادة الشرطة وقادة إعلام شرطة الولاية لزيارة الضابط والمتهم المستشفى ووقفوا على مسرح الحادث الذي وقع بمنطقة المايقوما، وقالت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أن المتهم في العشرينيات من العمر وأنه تخصص في سرقة السيارات ويواجه تهماً في نحو (8) بلاغات سرقة سيارات، وعبر الضابط المصاب عن ارتياحه إزاء توقيف المتهم الذي ظل يرتكب جرائم سرقة سيارات متعددة بأنحاء متفرقة من العاصمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)