التاريخ: 21-يونيو-2019
11 مشاهدة
دعا نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان “حميدتي” لدى مخاطبته حشداً نسوياً بقاعة الصداقة أمس، إلى أهمية توافق الجميع على تشكيل حكومة انتقالية، مبيناً أن الاختلاف لن يجلب إلا الظلم، مشدداً على ضرورة عدم استنساخ عمر بشير آخر، وأضاف: “لا نريد عمر بشير جديد”.
وقطع “حميدتي” حسب صحيفة الإنتباهة، بأن عهد المؤتمر الوطني انتهى إلى غير رجعة، ساخراً مما اسماها بمحاولات البعض اتهامهم باحتضان الوطني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “حميدتي”: “لا نريد عمر بشير جديد”.. عهد “المؤتمر الوطني” انتهى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.