“حميدتي”: “لا نريد عمر بشير جديد”.. عهد “المؤتمر الوطني” انتهى

دعا نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان “حميدتي” لدى مخاطبته حشداً نسوياً بقاعة الصداقة أمس، إلى أهمية توافق الجميع على تشكيل حكومة انتقالية، مبيناً أن الاختلاف لن يجلب إلا الظلم، مشدداً على ضرورة عدم استنساخ عمر بشير آخر، وأضاف: “لا نريد عمر بشير جديد”.

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وقطع “حميدتي” حسب صحيفة الإنتباهة، بأن عهد المؤتمر الوطني انتهى إلى غير رجعة، ساخراً مما اسماها بمحاولات البعض اتهامهم باحتضان الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)