المجلس العسكري: توصلنا للجهة المتورطة في أحداث فض الاعتصام

أفصح نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، عن توصلهم للجهة التي تقف وراء فض الاعتصام من أمام محيط القيادة العامة للجيش، غير أنه أمسك عن الخوض في التفاصيل لعدم التأثير على سير التحقيق.

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وجزم “حميدتي” لدى مخاطبته حشداً نسوياً بقاعة الصداقة حسب صحيفة الإنتباهة أمس، بمحاكمة كافة المتورطين في فض الاعتصام محاكمة شفافة وعلنية، وأكد احتجاز (14) عسكرياً تورطوا في قتل حراس المتاريس في أحداث الثامن من رمضان الماضي، مبيناً أن بعضهم سجل اعترافات قضائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)