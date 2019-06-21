دقلو:«حزب المؤتمر الوطني» انتهى بنهاية حكم الرئيس السابق

أشار نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان الشهير بحميدتي إلى أن دور «حزب المؤتمر الوطني» انتهى بنهاية حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وقال محمد حمدان دقلو، إن الانتخابات هي الضمانة الأساسية للوصول بالسودان إلى بر الأمان، مؤكدا سعي المجلس لتشكيل حكومة في أسرع وقت بالتوافق بين جميع الأطراف.

وأكد دقلو خلال مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم، أن الشعب السوداني تعرض لظلم كبير، إلى أنه حان الآن وقت التغيير، وأن الاختلاف الآن هو اختلاف في الأجندات، وأن المجلس العسكري يقوم بدور رقابي حتى انتهاء المرحلة الانتقالية.

وبشان فض اعتصام القيادة العامة، أوضح دقلو، أن أي شخص يثبت تورطه في الاعتداء على المعتصمين سيقدم للمحاكمة، كما سنعلن أسماء المتورطين في الاعتداء على المعتصمين بعد انتهاء التحقيقات.

يذكر أن هناك توتر بين المجلس العسكري، الحاكم في البلاد، وقوى الحرية والتغيير، التي تقود المعارضة، بشأن المرحلة الانتقالية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل المنصرم عقب مظاهرات عارمة كانت تندد بتردي الأوضاع المعيشية في السودان.