تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية المجهر: * المجلس العسكري يقيل النائب العام * ارتداد عدد من مواطني أبيي عن الإسلام بسبب تدمير دور العبادة * “حميدتي” يكشف عن ضبط المتورطين في فض الاعتصام بالقوة * المبعوث الإثيوبي يعود للخرطوم اليوم للتوسط بين المجلس وقوى التغيير * الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري بعودة التفاوض مع قوى الحرية الإنتباهة: * القبض على مدبري فض الاعتصام * (الإنتباهة) تكشف تفاصيل إقالة النائب العام * المهنيون: لا تمثيل للأحزاب بالسيادي والوزراء * ترتيبات لمحاكمة (9) قيادات من (الوطني) بالفساد * التجمع: لا تفاوض دون تحديد الجناة ومحاكمتهم * إصابة ضابط شرطة برصاص في مطاردة بالعاصمة * الشركاء الإقليميون: تحديات السودان الداخلية أضحت بالغة التعقيد * المئات يطالبون بـ(سلطة مدنية) في موجة تظاهرات جديدة في السودان الصيحة: Advertisements * المجلس العسكري: محاكمات علنية للمتورطين في (فض الاعتصام) * البرهان: المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام ولكن هناك جهات تدخلت * حميدتي: بدء محاكمات رموز النظام السابق فوراً وإظهار كل الخفايا السوداني: * زيادات جديدة في الرسوم الجمركية لـ(57) سلعة * حميدتي: توصلنا للشخص المتورط في فض الاعتصام * تفاصيل إقالة النائب العام المكلف * حميدتي: لا نريد عمر بشير تاني وانتهى عهد من يرسلون الورق لإيقاف المحاكمات * تجمع الأساتذة: فتح الجامعات في الوضع الراهن قرار غير مسؤول * المبعوث الإثيوبي يؤجل عودته للخرطوم إلى اليوم * شداد يرفض مبادرة المجلس العسكري لحل أزمة الموسم * الصين تدعو المجتمع الدولي لاحترام القضاء السوداني * الاتحاد الأوروبي: نولي الوضع في السودان اهتماماً كبيراً الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.