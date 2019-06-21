المهنيين: الإضراب اكتسبتها الجماهير بنضالها وتضحياتها وليست مِنّةً تُمنح وتُنتَزع”

أصدر تجمع المهنيين السودانيين الخميس (20 يونيو 2019م) بياناً قالت فيه: “مع تصاعد النشاط الجماهيري المقاوم لسلطة الانقلابيين من خلال مظاهرات الأحياء والندوات والوقفات الاحتجاجية، تواصل الأجهزة الأمنية ممارساتها القمعية واعتداءاتها على حق الجماهير في التعبير السلمي، حيث قامت هذه الأجهزة اليوم بجملة اعتقالات طالت أربعة من موظفي وزارة الطاقة والتعدين إثر مشاركتهم في وقفة تضامنية مع زملائهم الذين تمت معاقبتهم بسبب مشاركتهم في العصيان المدني، إلى جانب اعتقال عدد من الكوادر الطبية والصحية بعد الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها في مقر وزارة الصحة الاتحادية، عدا عن عدد من الحالات الأخرى يجري التحقق منها”.

وأوضح التجمع أن الاعتقالات والإجراءات التعسفية ليست مستغربة ممن أدمن القتل والسحل والاغتصاب، ولن تفت من عزيمة شعب صنديد قدم الشهيد تلو الشهيد وجابه بحزم كل صنوف البطش والترهيب والانتهاكات الممنهجة طيلة ثلاثين عامًا من عمر النظام”.

ودعا التجمع إلى استخدام الأدوات المجربة في التعامل مع هذه الانتهاكات من خلال:

– حصر وتوثيق كل حالات الفصل التعسفي والعقوبات الإدارية التي تتخذها إدارات الشركات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ موجهات الأجهزة الأمنية.

– الإعلان عن إضرابات مجدولة في المؤسسات ذات الإدارات المتورطة والعميلة.

– تكثيف كل أشكال الدعم للمتضررين من هذه القرارات عبر الأجسام المهنية ولجان الأحياء.

– توثيق اعتقالات الناشطين والناشطات ورصد وفضح مرتكبيها.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن سيقابل “هذه الممارسات الرامية لضرب حركة الجماهير بالتصعيد المستحق، وسلاح الإضراب العام، فحقوق العاملين في التجمهر والإضراب اكتسبتها الجماهير بنضالها وتضحياتها وليست مِنّةً تُمنح وتُنتَزع”.