اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. التحالف يطالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء اليوم الخميس، أن هناك استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية شمال الحديدة.

وطالب المالكي المدنيين، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة في اليمن.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة التي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها

مشدداً استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. التحالف يطالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا