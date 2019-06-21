عاجل.. التحالف يطالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة

وطالب المالكي المدنيين، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة في اليمن.
وأكد أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة التي وردت في إعادة الانتشار انطلاقا لعملياتها
مشدداً استمرار التحالف العربي لدعم الشرعية في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية.
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