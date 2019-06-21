الهند تقرر نشر سفن حربية في منطقة الخليج للاضطلاع بعمليات "أمن بحري"

قررت الهند نشر سفينيتن حربيتين في منطقة الخليج إلى جانب زيادة الرقابة الجوية في ظل توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، حسبما أعلن الإعلام الهندي الرسمي الخميس مشيرا إلى أن الهدف هو طمأنة السفن التي ترفع علم الهند وتعمل في الخليج".

أعلنت الهند الخميس إرسال سفينتين حربيتين وزيادة الرقابة الجوية في الخليج حيث يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن البحرية الهندية أن السفينتين "إي. إن. إس. تشناي وإي. إن. إس. سوناينا نشرتا في خليج عمان والخليج الفارسي للاضطلاع بعمليات أمن بحري".

وأفادت البحرية أن الهدف من الانتشار هو "طمأنة السفن التي ترفع علم الهند وتعمل في خليج عمان والخليج الفارسي، في أعقاب الحوادث ذات الصلة بالأمن البحري التي وقعت في المنطقة".

وفي ظل جو من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن طهران ارتكبت "خطأ جسيما" بإسقاطها طائرة أمريكية مسيرة.

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ويقول البنتاغون إنه جرى إسقاط الطائرة في المجال الجوي الدولي، في حين يعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الطائرة انتهكت المجال الجوي الإيراني.

وسبق لواشنطن أن اتهمت إيران بالمسؤولية عن مهاجمة سفن في مضيق هرمز.

وأكدت البحرية الهندية أن "مراقبة جوية (من قبلها) قائمة أيضا في المنطقة".

وفي مايو، أعلن سفير الهند في الولايات المتحدة أن بلاده وضعت حدا لوارداتها من النفط الإيراني بما يتوافق والعقوبات الأمريكية.