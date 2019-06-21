وزير يمني يطالب الكونجرس الأمريكي تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية

طالب وزير الإعلام معمر الإرياني، الكونجرس الأمريكي تصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية.
مستعرضاً ممارسات الميليشيا الإرهابية من تفجير المنازل وتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتهديد المصالح الإقليمية والدولية وتجنيد للأطفال وانتهاك لحقوق المرأة وخطف وقتل المعارضين لها فكرياً وحرمان الأقليات وأتباع المذاهب والأديان الأخرى من ممارسة شعائرهم ورفع شعار الموت ضد كل من يختلف معها.
معتبراً أن ذلك سيشكل خطوة مهمة لتحقيق وبناء السلام في اليمن ..داعياً الولايات المتحدة الأمريكية الى التنسيق مع بقية الشركاء الدوليين من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لوقف التدخلات الإيرانية المهددة لمصالح الإقليم والعالم.
من جانبه، عبر مايك كونواي عن قناعته بأن إيران تمارس أدوراً سلبية للغاية في المنطقة وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية كحزب الله و الحوثيين بهدف زعزعة إستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها..لافتاً إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للشرعية الدستورية في اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ودعمها لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بما يضمن استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ومعاناة الشعب اليمني الانسانية.
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