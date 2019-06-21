الإمارات تعوض 40 عائلة من ضحايا الانقسام الفلسطيني

نظمت لجنة المصالحة المجتمعية، مساء الخميس، مهرجاناً في مدينة غزة، لتعويض 40 عائلة من ذوي ضحايا الانقسام، بحضور فصائلي وشعبي، للمبادرة التي تمولها الإمارات.

وحضر آلاف الفلسطينيين، المهرجان الذي أقيم غرب مدينة غزة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وذوي الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء أحداث الانقسام الفلسطيني في 2007.

وقالت لجنة المصالحة المجتمعية، إنها "أنجزت ملفات 40 من شهداء الانقسام، وأنها ماضية لجبر الضرر كل شهداء الانقسام".

وأنجزت اللجنة، مئات الملفات المتعلقة بضحايا الانقسام الفلسطيني منذ 2007، والذين يقدر عددهم بأكثر من 700، قُتل معظمهم عند سيطرة حركة حماس على المقار الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في انقلاب 2007.

وتمول الإمارات، ملف المصالحة المجتمعية، وأنقفت حتى الآن 10 ملايين دولار، من أصل 50 مليون رُصدت للملف.