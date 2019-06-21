الاتحاد الأوروبي..إيران ستجتمع مع روسيا والصين ودول أوروبية في فيينا يوم 28 يونيو

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الخليج 365:
أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد لقاء في فيينا يوم 28 يونيو، سيركز على العثور على حل للمشاكل، التي ظهرت بعد استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتصريحات طهران حول التزاماتها النووية.
وستشارك في اللقاء إلى جانب الاتحاد الأوروبي وإيران، روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: “تمت الدعوة للقاء بهدف ضمان التنفيذ اللاحق لخطة العمل الشاملة المشتركة، من جميع جوانبها ومناقشة سبل مواجهة التحديات الناشئة عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وإعادة تطبيقها للعقوبات المفروضة على إيران، وكذلك لبحث تصريحات إيران الأخيرة بشأن الوفاء بالتزاماتها النووية”.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن جلسة اللجنة المشتركة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ستعقد في فيينا يوم 28 يونيو الجاري.
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