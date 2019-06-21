مغردون قطريون يسخرون من عادل الجبير بعد مهاجمته قطر

الخليج 365:

عاود وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، مهاجمة قطر وتكرار اتهاماته المزعومة ضدها، حيث أعلن اليوم، الخميس، أنه “لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها”.

وبحسب ما نقلته قناة “العربية” المقربة من الديوان الملكي، قال “الجبير” إنه قد فاض الكيل من قطر، وعبر جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: “العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام”.

واستنكر ناشطون إقحام “الجبير” لقطر في كل تصريحاته بمناسبة ودون مناسبة، بدلا من الانشغال أفضل بكيفية وقف صواريخ الحوثي التي استباحت سماء المملكة، أو الرد على تقرير “كالامارد” الذي فضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤوليته عن اغتيال خاشقجي.

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الإعلامية القطرية إلهام بدر سخرت من الوزير السعودي بقولها:”متى ستقول لنا أين جثة جمال خاشقجي حتى نُجبر #قطر على تعديل سلوكها”

وتواجه السعودية عدة أزمات دولية غير مسبوقة في تاريخها منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسدة الحكم، حيث صعدت جماعة الحوثي اليمنية عسكريا ضد السعوديةوصار لا يمضي يوم لا يسقط فيه صاروخ حوثي على مطار أو محطة كهرباء أو بترول في المحافظات السعودية الحدودية مع اليمن.

وذلك فضلا عن التقرير النهائي للأمم المتحدة في ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتوجيه اتهام صريح للنظام السعودي بالوقوف وراء اغتياله في قنصلية بلاده بإسطنبول العام الماضي، وطلب التحقيق المباشر مع ابن سلمان.