عاجل.. سقوط ضحايا في تفجير انتحاري في ديالي بالعراق

افادت صحف محلية في العراق، اليوم الخميس، بوقوع هجوم انتحاري استهدف مقهى شعبي في قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقالت مصادر، إن 'انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بالقرب من مقهى ضمن شارع الكورنيش في قضاء خانقين في محافظة ديالى'.

واضاف، أن 'التفجير تسبب بوقوع خسائر مادية، فيما لم يتم التأكد من سقوط ضحايا او مصابين'.