مصرع وجرح 18 حوثياً في كمين للجيش اليمني بالضالع

قُتل وجُرح 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي، اليوم الخميس، في كمين للجيش اليمني، بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
واستدرج الجيش اليمني مجموعة من الميليشيا كانت تحاول التسلل إلى موقع الخلل، والحمراء، شمالي منطقة مريس، وباغتتها بهجوم مفاجئ، وفق موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس.
وأسفر الهجوم عن مصرع 10 من الميليشيا، وجرح 8 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
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