تعرف على اتيكيت زيارة المريض تفاديا لازعاجة

نشر لكم في السطور التالية اتيكيت زيارة المريض تفاديا لازعاجة وإزعاج المرضى الآخرين:
• من الضروري مراعاة الأوقات المُحدَّدة للزيارة، خصوصًا إذا كنَّا غير مُقرَّبين من المريض، مع الحرص على زيارة المريض بعد مرور أكثر من ثلاثة أيَّام من دخوله المشفى.
• يمكن الاتصال بالأفراد المُقرَّبين من المريض للاطمئنان على صحَّته، وطلب الإذن والاستفسار عن الوقت الذي يمكن لك الزيارة خلاله.
• يُخصّص اليوم التالي، في حال الأمِّ التي وضعت مولودها حديثًا، للأفراد المقربين جدًّا من العائلة.
• من الضروري الامتناع عن الضغط على زرَّي الصعود والهبوط للمصعد بنفس الوقت.
• يجب انتظار من هم في داخل المصعد للخروج، ثمَّ يمكن الدخول إليه.
• يُفضَّل إلقاء التحيَّة على الموجودين في داخل المصعد.
• يمكنك الضغط على الزرِّ، الذي يحمل رقم الطبقة التي يرقد فيها المريض، أو الطلب إلى من يقف بقرب لوحة مفاتيح المصعد الضغط عليه.
• يمكن الدخول بالنظارات الشمسية، إذا كنتِ متعبةً، ولا ترغبين برؤية أحد.
• يفضّل الحرص على عدم البقاء لأكثر من 15 دقيقة، عند عيادة المريض بالمشفى.
• يجب الامتناع عن تقديم الأزهار، لأنَّها قد تنقل حشرات، وروائح مزعجة للمريض الذي يُعاني من الحساسيَّة.
• يجدر الانتباه إلى مضمون حديثك مع المريض، مع الابتعاد عن التحدُّث مطوَّلًا عن تفاصيل مرضه، أو ذكر أسماء الأفراد الذين قضوا بهذا المرض، أو تقديم النصح.
• يُفضَّل الحرص على الخروج من الغرفة، فور دخول الممرضين أو الطبيب لفحص المريض.
• يُمكن عرض المساعدة على أهل المريض، كإحضار الطعام مثلًا.
• يمنع إحضار الرضَّع إلى المشفى، أمَّا الأطفال دون الثماني سنوات فيمكن أن يأتوا بناء على طلب المريض، وذلك في الوقت الذي لا يكون فيه متعبًا جدًّا.
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