إطلاق هاتف "realme 3 Pro" الإثنين 24 يونيو الجاري

تستعد شركة realme لإطلاق هاتفها الذكي الجديد "realme 3 Pro" يوم الإثنين 24 يونيو الجاري في احتفال كبير تنظمه الشركة.

وحققت "realme" العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية، قفزة جريئة في السوق المصري بفضل منتجاتها عالية الجودة التي تقدمها للمستهلك المصري.

وقد فاقت هواتف "realme" التوقعات بفضل خبراتها غير المحدود في ابتكار أداء متميز لمنتجاتها سواء في التصميم أو الجودة، كما تسعى "realme" لتخطي توقعات المستهلكين في السوق العالمية من خلال تطوير منتجاتها، لتصبح بذلك الشركة الأولى التي تقدم تكنولوجيا متقدمة بأسعار منافسة في الفئة السعرية المتوسطة مستهدفة فئة الشباب.

من جانبه أكد أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة، أن "الشركة تستعد لإطلاق هاتفها الذكي الرائد "realme 3 Pro" خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطتها التي تستهدف شريحة الشباب المصري وتوفير كافة المواصفات التي تفوق توقعاتهم."

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وكانت "realme" قد نظمت أربعة مؤتمرات في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا لإطلاق العلامة التجارية فى أوروبا، وذلك كجزء من استراتيجيتها للتوسع، حيث بدأت بالكشف عن أحدث وأكثر الأجهزة مبيعاً realme 3 pro وشعارها الجديد "Dare-to-Leap" نظرًا لكونه أحدث هاتف تطلقه الشركة بمميزات رائدة ومظهر جذاب وسعر يتناسب مع شريحة الشباب المستهدفة.

يتميز هاتف realme 3 Pro بالأداء القوي الموازي لفئة الـ FlagShip، فهو يتمتع بمعالج Qualcomm Snapdragon 710، وبطارية قوية، بالإضافة إلى شاحن VOOC Flash Charge 3.0 ، فضلا عن براعة التصميم المذهل المستوحى من لومان، أحد أكثر أحداث سباقات السيارات شهرة، كما يتميز هاتف "realme 3 Pro" بازدواجية نمط الضوء الأكثر تطوراً مما يعطي تأثير بصري مضاعف، ، كما تمنح النقوش على الغطاء الخلفي للهاتف تأثير إضاءة فريد على شكل حرف S من خلال استخدام انعكاس وانكسار الضوء.

ويتوفر هاتف "realme 3 Pro" بإصدارين مختلفين، حيث يضم الإصدار الأول ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت رام بالإضافة لذاكرة ثابتة سعة 64 جيجا بايت روم، أما الإصدار الثاني فيضم ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت رام بالإضافة لذاكرة ثابتة سعة 128 جيجابايت روم، كما يتوفر الهاتف بلونين هما الأزرق المتلألئ والأرجواني المضئ.

والجدير بالذكر أنه بعد تواجد شركة "realme" في أوروبا، أصبحت العلامة التجارية متوفرة الآن في 14 بلداً منهم الصين والهند وإندونيسيا، بالإضافة إلى السوق المصري، وهذا خلال فترة قصيرة جداً منذ إطلاقها، وتستهدف "realme" مواصلة تزويد الشباب بهواتف ذكية مبتكرة تضم أحدث التقنيات.