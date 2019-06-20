توجه الفريق أول ركن جمال عمر عضو المجلس العسكري الانتقالي الي العاصمة النيجيربة ابوجا اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين. وكان في وداعه بمطارالخرطوم الفريق الركن محمد علي ابراهيم الأمين العام لرئاسة الجمهورية وعدد المسؤولين بالدولة رئيس المجلس العسكري يلتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم إلتقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري اليوم السفير جان ميشيل دوموند، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالخرطوم، وتناول اللقاء الوضع السياسى الراهن بالبلاد وعملية التفاوض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفريق أول جمال عمر عضو المجلس يتوجه الي نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.