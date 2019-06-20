سيدة تسحب 8.073.624.50 من حساب الرئيس المخلوع

وأوضح المصدر أن الموظفة تقدمت بطلب لاستخراج شيك مصرفي بمبلغ (800.000) جنيه من أحد أفرع البنوك الشهيرة ببحري. وأشار المصدر إلى أن التحريات كشفت عن أن الحساب خاص برئاسة الجمهورية صادر لأحد الأشخاص ومظهر باسم المتهمة، وأبان أن المباحث دونت ضدها بلاغاً بغسل الأموال وأخضعتها للتحقيق.
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