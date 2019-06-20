حميدتي: لا ممانعة للجلوس مع الشباب

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عدم الممانعة للجلوس مع الشباب لمحاورتهم بشأن مصير ومستقبل البلاد.
وتحدث “حميدتي” مخاطباً وفوداً من الإدارة الأهلية بأرض المعارض ببري أمس: “لا نريد قيام مظاهرات مجدداً تؤدي إلى الفتنة، وتابع بالقول: “لا نريد أن ننفرد براي وتقوم المظاهرات”.
ودعا رجال الإدارة الأهلية لممارسة مهامهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي منعاً لأية فتنة يمكن أن تنشأ، مشدداً في ذات الوقت على محاربة الصراعات القبلية من خلال فرض زعماء القبائل هيبتهم على منسوبيهم
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