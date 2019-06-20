الرئيس الأمريكي..ستعرفون قريبا إن كانت أمريكا ستضرب إيران

شهاب محمد - الخرطوم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة “ستعرفون قريبا”.

وأضاف ترامب أنه “لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع بل أنها تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات”، وفقا لـ”رويترز”.

وتابع أن “الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة والأمر كان سيختلف كثيرا لو كانت مأهولة”.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس امريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط التي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع “وغيرها من قدرات الردع”.