الرئيس الصيني يعقد محادثات مع زعيم كوريا الشمالية

الخليج 365:

عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، محادثات مع الزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة تستغرق يومين إلى الدولة الجارة بناء على دعوة كيم رئيس حزب العمل الكوري ورئيس لجنة شؤون الدولة لكوريا الديمقراطية.

ولم تذكر وسائل الإعلام القضايا التي بحثاها.

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وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى بيونغ يانغ في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما.

وسيسعى، شي، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية ودعم بكين لاحقا لعقوبات دولية عليها.

وخصصت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له.

وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة “ستكتب صفحة جديدة ودائمة في تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديموقراطية والصين”.