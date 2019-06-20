إيران..إسقاط الطائرة الأمريكية يحمل رسالة واضحة

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الخليج 365:
أكد القائد العام لحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يحمل رسالة واضحة وحازمة مفادها أننا جاهزون للرد بحزم على أي اعتداء.
وقال سلامي في كلمة: إن الدفاع الجوي لحرس الثورة قام فجر اليوم بشجاعة بإسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة كانت قد اجتازت حدود البلاد وعلى وشك انتهاك سيادة إيران.
وأكد أن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة يحمل رسالة واضحة وحازمة وهي أن مدافعي حدود إيران سيكون لديهم ردود حازمة وقاطعة في مواجهة أي اعتداء على هذه البلاد.
وأضاف أن حدودنا تعتبر خطا أحمر بالنسبة لنا ولو أراد أي عدو الاعتداء على حدودنا فإنه سوف لن يعود وسيتم تدميره، لذا فإن الطريق الوحيد للأعداء هو احترام السيادة والمصالح الوطنية الإيرانية.
وتابع قائلا: نحن نعلن أنه لا نية لنا للحرب مع أي دولة لكننا جاهزون تماما لأي حرب وأن حادثة اليوم مؤشر واضح لهذه الرسالة الدقيقة.
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