(قمم).. بقلم احمد دندش

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*قمة الديمقراطية أن تعيش مع (نسابتك).!
*قمة الواقعية أن تنتهي الماهية يوم 5 في الشهر.!
*قمة الخيال أن تأكل ثلاث وجبات في اليوم.!
*قمة السخرية أن تطلب منك محبوبتك أن تأتي للبيت.!
*قمة الدهشة أن (يزيد مرتبك).!
*قمة الوطنية أن تشجع الهلال وأنت مريخابي.!
*قمة الحيادية أن تقول (أنا مالي).!
*قمة الهلاك أن تقطع السوق العربي الساعة 2 ظهراً.!
*قمة الشمولية أن تبيع كل عفش البيت لتسدد ديونك.!
*قمة الحنك أن تسدد فاتورة الموية..(والموية قاطعة).!
*قمة الدبلوماسية أن تقنع زوجتك بأنك (مفلس).!
*قمة الحكمة أن (تمشي جنب الحيط).!
*قمة الصبر أن تستمع للخطب (السياسية).
*قمة النرجسية أن تمسح حذاءك (بقميص أخوك الصغير).!
*قمة الدقسة أن تدفع للكمساري (مرتين).!
*قمة الاستعجال أن تنسى باقي (100) جنيه عند نفس الكمساري.!!
*قمة الوضوح أن تخرج جيوب بنطالك وأنت تسير في الشارع.!
*قمة الحنان أن تنخفض الأسعار (ولو ليوم واحد).!
*قمة الجاذبية أن تطلب منك فتاة رقم هاتفك (الجذاب)…ا…أقصد الجوال.!
*قمة الحزن أن تشاهد ضريراً غير قادر على عبور الشارع.!
*قمة الحب أن تقنع محبوبتك أنك ستتزوجها بعد عشرين سنة.!
*قمة التهور أن يضبطك رجل مرور وأنت ترتدي (سفنجة).!
*قمة الحظ أن تجد (قرشاً) واقع في (واطة الله دي سااااكت).!
*قمة الفساد أن تشتري (شيبس) لمحبوبتك.!
*قمة (الضبابية) أن تجلس لمتابعة النشرة الجوية.!
*قمة النصر أن لا تدفع إيجار البيت لثلاثة أشهر.!
*قمة الهزيمة أن تجد عفشك خارج نفس البيت.!
شربكة أخيرة:
قمة المهنية أن تجد عمودك في اليوم التالي (زي ماهو).!
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.