(قمم).. بقلم احمد دندش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*قمة الديمقراطية أن تعيش مع (نسابتك).!

*قمة الواقعية أن تنتهي الماهية يوم 5 في الشهر.!

*قمة الخيال أن تأكل ثلاث وجبات في اليوم.!

*قمة السخرية أن تطلب منك محبوبتك أن تأتي للبيت.!

*قمة الدهشة أن (يزيد مرتبك).!

*قمة الوطنية أن تشجع الهلال وأنت مريخابي.!

*قمة الحيادية أن تقول (أنا مالي).!

*قمة الهلاك أن تقطع السوق العربي الساعة 2 ظهراً.!

*قمة الشمولية أن تبيع كل عفش البيت لتسدد ديونك.!

*قمة الحنك أن تسدد فاتورة الموية..(والموية قاطعة).!

*قمة الدبلوماسية أن تقنع زوجتك بأنك (مفلس).!

*قمة الحكمة أن (تمشي جنب الحيط).!

*قمة الصبر أن تستمع للخطب (السياسية).

*قمة النرجسية أن تمسح حذاءك (بقميص أخوك الصغير).!

*قمة الدقسة أن تدفع للكمساري (مرتين).!

*قمة الاستعجال أن تنسى باقي (100) جنيه عند نفس الكمساري.!!

*قمة الوضوح أن تخرج جيوب بنطالك وأنت تسير في الشارع.!

*قمة الحنان أن تنخفض الأسعار (ولو ليوم واحد).!

*قمة الجاذبية أن تطلب منك فتاة رقم هاتفك (الجذاب)…ا…أقصد الجوال.!

*قمة الحزن أن تشاهد ضريراً غير قادر على عبور الشارع.!

*قمة الحب أن تقنع محبوبتك أنك ستتزوجها بعد عشرين سنة.!

*قمة التهور أن يضبطك رجل مرور وأنت ترتدي (سفنجة).!

*قمة الحظ أن تجد (قرشاً) واقع في (واطة الله دي سااااكت).!

*قمة الفساد أن تشتري (شيبس) لمحبوبتك.!

*قمة (الضبابية) أن تجلس لمتابعة النشرة الجوية.!

*قمة النصر أن لا تدفع إيجار البيت لثلاثة أشهر.!

*قمة الهزيمة أن تجد عفشك خارج نفس البيت.!

شربكة أخيرة:

قمة المهنية أن تجد عمودك في اليوم التالي (زي ماهو).!