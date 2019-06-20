التاريخ: 20-يونيو-2019
8 مشاهدة
قدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) دعماً لأندية الممتاز بواقع 500 ألف جنيه كدفعة أولى لكل ناد لتمكينها من تجاوز بعض المشاكل التي تواجهها.
وشدد دقلو لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري مساء اليوم كتلة أندية الممتاز بحضور الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق على ضرورة التوافق والاتفاق بين الأندية والبعد عن العصبية من أجل تطوير لعبة كرة القدم.
وعبر عمر محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نادي المريخ في تصريح بحسب سونا – عن شكر وتقدير الأندية للدعم الكبير والرعاية والاهتمام الذي تجده الرياضة من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وقال إن ممثل أندية الممتاز تعهد بتقديم رؤي وأطروحات لتطوير منشط كرة القدم بالبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يدعم أندية الممتاز بـ 500 ألف جنيه دفعة أولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.