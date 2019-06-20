حميدتي يدعم أندية الممتاز بـ 500 ألف جنيه دفعة أولى

قدم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) دعماً لأندية الممتاز بواقع 500 ألف جنيه كدفعة أولى لكل ناد لتمكينها من تجاوز بعض المشاكل التي تواجهها.

Advertisements

وشدد دقلو لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري مساء اليوم كتلة أندية الممتاز بحضور الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق على ضرورة التوافق والاتفاق بين الأندية والبعد عن العصبية من أجل تطوير لعبة كرة القدم.

وعبر عمر محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نادي المريخ في تصريح بحسب سونا – عن شكر وتقدير الأندية للدعم الكبير والرعاية والاهتمام الذي تجده الرياضة من نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وقال إن ممثل أندية الممتاز تعهد بتقديم رؤي وأطروحات لتطوير منشط كرة القدم بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)