البرهان لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي: المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام ولكن هناك جهات تدخلت

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير جان ميشيل دوموند، وتناولا الوضع السياسي الراهن، والتفاوض بين المجلس والقوى السياسية.

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وأوضح ميشيل في تصريح صحفي اليوم (الخميس)،بحسب الصيحة الآن – أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية، وأضاف بأن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة. وقال ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي والجهود الإثيوبية لتسهيل التفاوض بين الأطراف السودانية، وأضاف بأنه ظل على تواصل مستمر مع القوى السياسية السودانية خاصة “قوى الحرية والتغيير”، وأكد أن الاتحاد يولى الوضع بالسودان اهتماماً كبيراً. وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي، يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والإزدهار. وعبر ميشيل، عن أمله أن تشرع الأطراف في استئناف الحوار بعد توقفه إثر أحداث 3 يونيو وتهيئة البيئة التي تسمح بالوصول السريع لتشكيل حكومة متفق عليها بقيادة مدنية.

وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال ميشيل إن البرهان أوضح أن المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت، وأن هناك تحقيقات شفافة وذات مصداقية تجري الآن في هذا الشأن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)