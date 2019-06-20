السودان ينسق إقليمياً بشأن منصب نائب المدير العام للهجرة الدولية

شرعت بعثة السودان الدائمة بجنيف في عمليات تنسيق دولي وإقليمي بشأن الترشح لمنصب نائب المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية، بعد اختيار الدول الأفريقية للسوداني، أشرف النور، كمرشح للمنصب في الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة المقبل.

أقامت البعثة الدائمة بجنيف حفل استقبال رسمياً في إطار حملة مرشح السودان وأفريقيا بتشريف مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، وحضور أفريقي رفيع ضم وزراء العمل الأفارقة من كل من إثيوبيا وناميبيا وسيراليون وبمشاركة فاعلة من المندوبين الدائمين بجنيف ووفد السودان المشارك في أعمال الحملة برئاسة السفير محيي الدين سالم، المدير العام لإدارة القضايا الدولية بوزارة الخارجية.

Advertisements

وخاطب الحفل السفير عثمان أبوفاطمة القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف، الذي أكد أن موضوعات الهجرة تعد من أولويات الاتحاد الأفريقي من خلال تنفيذ أجندته 2063 وتبنيهاً لعدد من قضايا الهجرة بأفريقيا وإقامتها لعدد من المراكز المرتبطة بموضوعات الهجرة في أفريقيا عقب اجتماعات مراكش وعملية الخرطوم، الأمر الذي قال إنه يؤهل أفريقيا للاستفادة من المنظمة بالطريقة المثلى.

من جهته أوضح المرشح الأفريقي، أشرف النور، بحسب الشروق – أن رؤيته لمستقبل عمل المنظمة والدور الأفريقي المنشود، مؤكداً الشراكة الأفريقية الأوروبية في هذا المجال الحيوي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)