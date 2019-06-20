مصرع 18 عنصراً من داعش الصحراء الكبرى في عملية نيجرية فرنسية أمريكية

لقي 18 إرهابياً من داعش في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية، والفرنسية، والأمريكية بين 8 و 18 يونيو الجاري، في غرب النيجر بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت حكومة النيجر الخميس.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: "نُفذت عملية عسكرية مشتركة كبرى جمعت القوات المسلحة النيجرية، وقوة برخان الفرنسية، بدعم من الشركاء الأمريكيين بين 8 و18 يونيو (حزيران). قُضي في معسكر العدو على 18 إرهابياً، وأُسر5، بينهم ثلاثة نيجريين". وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد "خسائر بشرية أو مادية".