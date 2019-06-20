هيئة مياه الخرطوم : مياه الشرب بالولاية خالية من التلوث

أعلن مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس ماجد عمر العبيد، خلو مياه الشرب بالولاية من التلوث، وأوضح أن المياه المنتجة تخضع لمراقبة على مدار الساعة وبفحص معملي من المصادر كافة.

وقال العبيد حسب (سونا) اليوم (الخميس)، إن الهيئة تملك معملاً مركزياً مجهزاً بأحسن أجهزة فحص المياه، جرثومياً وبكتيرياً، فضلاً عن معامل ملحقة بالمحطات لذات الغرض.

وأكد عدم وجود تلوث في المياه المنتجة من مصادر الهيئة السطحية والجوفية، وأضاف بأن المياه قبل انتاجها تضاف إليها مواد التنقية والتعييم اللأزمة، وأشار إلى أن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يعني التسمم الشديد.

وأكد أن مياه الآبار الجوفية تخضع لفحوصات دقيقة قبل ضخها بالشبكة للاستخدام، وقال “إذا ثبت عدم صلاحية البئر نتخذ قرار بإغلاقها فورا”.