شاهد.. اللقطات الأولى لإسقاط إيران الطائرة الأمريكية في مياه الخليج (فيديو)

أسقطت إيران "بلا مبرر" بصاروخ أرض-جو صباح اليوم الخميس، طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز، حسبما قال الجيش الأمريكي. وقال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن الطائرة التي أسقطت هي طائرة استطلاع. ووصف ما حدث بأنه "هجوم غير مبرر على مورد (سلاح) استطلاع أمريكي في الأجواء الدولية"، وقال إن إعلان إيران أن الطائرة استُهدفت في الأجواء الإيرانية "كاذب". وفي أول تعليق له على ماحدث، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا "لقد ارتكبت إيران خطأ كبيرا". وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن الطائرة من طراز تريتون إم كيو-4 سي تابعة للبحرية الأمريكية.

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