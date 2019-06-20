بولتون يزور إسرائيل لبحث "الأمن الإقليمي"

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب سيتوجه في نهاية الأسبوع إلى إسرائيل أين يجري لقاءات محورها "الأمن الإقليمي"، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي غاريت ماركيس، إن بولتون سيلتقي يوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ثم نظيريه الإسرائيلي مير بن شبات، والروسي نيكولاي باتروشيف.