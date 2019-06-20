مشاورات لتوحيد المبادرة الإثيوبية والمحلية لحل الأزمة في السودان

برز اتجاه قوى لدمج الوساطة الاثيوبية والافريقية والجهود المحلية التي تقودها شخصيات سودانية وطنية في مبادرة واحدة لدفع عملية الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وقال رئيس الوساطة المحلية؛ مجحوب محمد صالح؛ نحن في انتظار نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الافريقية المنعقد حاليا باديس ابابا.

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ومن جانبه قال عضو وفد المفاوض لقوى الحرية والتغيير؛ ابراهيم الامين؛ أن المبادرة الافريقية التي تجد دعم من المجتمع الامم المتحدة والدول الكبرى قطعت شوطا كبيرا ولكنها لم تصل الى نهاياتها. وكشف في حديث لـــ"اخبار الخليج 365" عن التحركات التي تقوم بها الشخصيات الوطنية بالداخل؛ سيكون لها دور في الايام المقبلة.

واضاف هنالك اتفاق داخل قوى الحراك على توحيد تلك المبادرات لاقرار مشروع كبير لمعالجة الاوضاع في البلاد؛ وتابع: "نرى ان كل هذه المبادارت تدعم المبادرة الوطنية؛ وأن يكون القرار سودانيا خالصاً".