خسائر تخريب مفوضية العون الإنساني تتجاوز 11.8 مليون جنيه

التاريخ: 20-يونيو-2019
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كوّنت مفوضية العون الانساني لجنة لحصر وتقييم الاضرار والخسائر الناتجة عن التخريب الذي حدث ووقفت اللجنة على الاضرار والخسائر والمفقودات التي تقدر قيمتها بمبلغ ١١,٨٥٢,٨٠٠ (أحد عشر مليون وثَمانمائة وأثنان وخمسون ألف وثمانمائة جنية).
وأوضحت اللجنة في تقريرها بحسب سونا – أن قيمة الخسائر والاضرار التي تم فقدانها واتلافها تتمثل في ٤٧ جهاز cpu و٢٠ طابعة و٢ ماكينة تصوير و٨٩ شاشة كمبيوتر وجهاز سكانر وشاشة عرض و٣ بروجكت و١٦ ثلاجة مبرد اضافة إلى الدوليب والمناضد والأبواب وادوات الكهرباء ومبلغ ٢٢٠,٠٠٠جنيه (مائتان وعشرون ألف جنيه) من الخزنة الرئيسية مع الفقدان الكامل لهاردسكات أجهزة الإدارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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