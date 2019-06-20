تراجي مصطفى :”الحرية والتغيير” باعت شعار “الحكومة المدنية”

التاريخ: 20-يونيو-2019
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وصفت الناشطة السياسية تراجي مصطفى، مناداة “قوى الحرية والتغيير”، بالحكومة المدنية بأنه “حديث مُعلّب”، وقالت إن “الحرية والتغيير” باعت شعار الحكومة المدنية، وأضافت أن الحكومة المدنية يجب أن تستوعب كل ألوان الطيف السياسي ومكونات المجتمع السوداني.
وقالت تراجي في تصريحات بمطار الخرطوم فور وصولها فجر أمس، بحسب صحيفة الصيحة – إن تحقيق السلام والمحافظة على أمن الوطن واستقراره وإيقاف الحرب أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، وأكدت أن السودان يتميز بتعايش اجتماعي وتسامح بين جميع مكونات مجتمعه من المسيحيين والمسلمين، واستدلت باستقبال رجالات الدين المسيحي ومريدي الطرق الصوفية لها بالمطار.
ودعت تراجي، جميع الأطراف السياسية من مدنيين وعسكريين لتحمل مسؤولياتها التاريخية لأن السودان يواجه وضعاً معقداً يستوجب تحزم الجميع حتى يرجع السودان ويسترد عافيته وتبسط فيه الخدمات والتنمية، وشددت على ضرورة توسيع مواعين المشاركة السياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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