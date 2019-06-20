جريمة استغلال جنسي .. أب يضبط ابنه في وضع حميم مع زوجته

أصدرت نيابة حماية الأسرة والطفل بأم درمان أوامر بالقبض على (3) سيدات عقب اتهامهن بالاغتصاب واستخدام طفل فى الأنشطة الجنسية بجانب الإرهاب والاشتراك الجنائي. وألقت النيابة القبض على المتهمة الأولى التى تمسكت بالانكار وكان الشاكي والد الطفل قد دون بلاغاً بدائرة اختصاص سكنه بمنطقة الحتانة حيث أفاد في أقواله بأنه ضبط زوجته وابنه البالغ (15) عاماً في وضع مخل بالآداب داخل دورة المياه بمنزله وعقب التحريات أحيل ملف القضية للنيابة المختصة كون أن المتهم طفلاً وشرعت الشرطة في التحقيق .

كانت الساعة تشير إلى حوالى الواحدة صباحاً حينما كان الشاكي نائماً على فراشه وعندها شعر بأن جسداً اقترب منه فظل ساكناً مدعياً أنه نائم وحينما ابتعدت الخطوات عن فراشه فتح عينيه ليكتشف إنها زوجته وأنها ابتعدت عن فراشه فظل يراقب لمدة من الزمن قبل أن يسمع صوت باب الحمام يفتح ويغلق وانتظر دون جدوى وحينما تأخرت عن الحضور إلى فراشها ظن الزوج بأنه ربما أصيبت زوجته بمكروه وبدأت الأفكار تدور برأسه فقرر أن يحمل ساطوراً ليستخدمه فى حال حدث أي أمر طارئ وبالفعل تحرك وهو مشهراً ساطوره وتوجه صوب حمام منزله ودفع الباب بقوة ليرى أبشع منظر لم يكن يتوقع أن يراه .

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رأى الرجل بأم عينيه طفله يمارس الجنس مع زوجته في مشهد مقزز وغير متوقع ليتسمر فى مكانه وسقط الساطور من يده لهول ما رأى وتسارعت نبضات قلبه فلم يجد وقتها مايقول سوى عبارة (حسبي الله ونعم الوكيل .. لا حول ولا قوة إلا بالله) وسكن بمكانه لبرهة من الزمن متجمداً بعدها دبت الحياة فى أوصاله فقام باقتيادهما إلى قسم الشرطة بدائرة الاختصاص ودون بلاغاً قبل أن يحال ملف القضية إلى الأسرة والطفل.

كشف الطفل في أقواله بحسب صحيفة الإنتباهة – بأنه يهاب والده كثيراً وأن زوجة أبيه ظلت ترهبه بوالده فكثيراً ماكانت تهدده بأنها ستجعل والده يقوم بضربه في حال رفض الانصياع لأوامرها، وأقلها إرساله الى المتجر فكان لا يقوى على رفض أي طلب من مطالب زوجة والده خوفاً من أن تؤلب ضده والده فيقوم بضربه حسبما كانت تصور له، وأضاف الطفل بأنها أجبرته على ممارسة الفاحشة معها ولم يقف الأمر عند ذلك بل فهى كانت تجبره على ممارسة الفاحشة مع بعض جاراتها اللائي يحضرن إليها باستمرار ويتناولن معها القهوة بمنزلها. وأضاف بأنها كانت ترسله إلى الواحدة تلو الأخرى ليمارس معهن الفاحشة وتهدده بفضح أمره مالم يذهب إليهن، وبالفعل فهو كان يذهب ليمارس الفاحشة مع صديقاتها إلى أن ضبطه والده .

وأثناء التحريات أرشد الطفل على السيدتين الأخريتين اللتين قام بممارسة الفاحشة معهما تحت الإكراه ليقوم وكيل النيابة بتدوين بلاغات في مواجهة السيدات الثلاث زوجة الاب واثنتين من جاراتها تحت طائلة المواد 45/ب و 45/هـ من قانون الطفل المتعلقة بالاغتصاب واستخدام طفل في الأنشطة الجنسية بجانب المواد 144/21 من القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب والاشتراك الجنائي ،وشرعت النيابة فى التحقيق مع المتهم بعد أن القي القبض عليها وأصدرت ذات النيابة أوامر بالقبض على جاراتها الأخريتين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)