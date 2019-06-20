الصحة: لا توجد أي حالات اغتصاب منذ بدء الإعتصام

التاريخ: 20-يونيو-2019
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أكدت وزارة الصحة الإتحادية عدم وجود أي حالات إغتصاب أثناء عمليات فض الإعتصام والإحتجاجات التي شهدتها الفترة الماضية، موضحةً أن ماتم تناولهُ في هذا الصدد عارِ من الصحة.
وأوضح د. سليمان عبد الجبار وكيل الوزارة في تصريح بحسب (smc) أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة قامت بإجراء تحريات دقيقة مع إدارات عدد من المستشفيات حول ما تناولهُ البيان بشأن حالات الإغتصاب للعاملات في الحقل الصحي، مبيناً أن جميع المؤسسات أكدت عدم وصول حالات إغتصاب.
وأوضح عبد الجبار أن الوزارة أستدعت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالخرطوم وتم تبصيرها بالحقائق بحضور جميع مدراء المستشفيات، مؤكداً شروعهم في الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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