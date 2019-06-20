إتحاد مجالس الخبراء يدفع بمبادرة لإدارة المرحلة الإنتقالية المقبلة

التاريخ: 20-يونيو-2019
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دفع إتحاد مجالس الخبراء المدنيين والعسكريين بمبادرة لإدارة المرحلة الإنتقالية القادمة، في وقت كشف فيه عن خطة تسيير متوسطة قصيرة المدي للخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية الماثلة.
وقالت د. أمل الكردفاني رئيس الإتحاد في تصريح بحسب (smc) إن الإتحاد يهدف إلى تقديم خبراته لإدارة المرحلة الإنتقالية المقبلة وتهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم، مشيرةً إلى ضرورة الإنتقال إلى الحكم الديممقراطي على نحو سلس بالتنسيق مع كافة مكونات المجتمع المدني.
ولفتت الكردفاني إلى أن الإتحاد جهة تطوعية تقوم بتقديم الخبرات دون أجر في جميع المجالات السياسية والعلمية والعملية والدبلوماسية ويضم مكونات من القيادات العمالية والقانونيين والقضاة ورجال الأعمال والمستشارين والمحامين إضافة إلى أربعين مجلساً من مجالس الخبرة سيعملون عبر الخطة على مراقبة الديناميكية والديمقراطية وأثر التحول الديمقراطي من حيث الشفافية والوفاء بالإستحقاقات الدستورية والقانونية وتقديم التوصيات اللازمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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