هيئة مياه الخرطوم: لا تلوث في مياه الشرب

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم خلو مياه الشرب بالولاية من التلوث، موضحة أن المياه المنتجة تخضع لمراقبة على مدار الساعة وبفحص معملي من المصادر كافة.

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وقال مدير عام الهيئة المهندس ماجد عمر العبيد إن الهيئة تملك معمل مركزي مجهز بأحسن أجهزة فحص المياه، جرثومياً وبكتريياً، فضلاً عن معامل ملحقة بالمحطات لذات الغرض .

وقطع العبيد بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) بعدم وجود تلوث في المياه المنتجة من مصادر الهيئة السطحية والجوفية، موضحاً أن المياه قبل إنتاجها تضاف إليها مواد التنقية والتعييم اللازمة، مشيراً إلى أن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي يعني التسمم الشديد، كاشفاً عن أن مياه الآبار الجوفية تخضع لفحوصات دقيقة قبل ضخها بالشبكة للاستخدام، وقال إذا ثبت عدم صلاحية البئر نتخذ قراراً بإغلاقها فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)