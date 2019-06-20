السيسي: أفتخر بالمشاركة في النظام السابق

قال د. التجاني السيسي إن كل الأحزاب والعديد من فصائل قوى الحرية والتغيير شاركت في النظام السابق، وأضاف “أنا أفتخر بالمشاركة في النظام السابق لأن مشاركتنا حققت السلام بولايات دارفور التي تعيش الآن في استقرار”.

وشدد السيسي، وهو رئيس تحالف نهضة السودان الذي يضم عدداً من الأحزاب والحركات المسلحة، على أنهم لن يقبلوا أن تدار البلاد من جهة واحدة وتحتكر السلطة.

وأشار بحسب “الشروق” إلى أن كل أهل السودان شركاء في الهم الوطني، وتابع: “يستحيل أن تشارك كل القوى السياسية في السلطة، ولكن المشاركة يمكن أن تكون عن طريق إبداء الرأي والحوار، لذلك لن تستطيع جهة منفردة أن تحتكر أمر السودان”.

وأكد السيسي أن البلاد تعاني من حالات استقطاب حاد وتناقض في المواقف قد يؤدي للتدخلات الدولية غير الحميدة، وأشار إلى أن هناك تدخلات حميدة من قبل إثيوبيا ودولة جنوب السودان.

وشدد السيسي على ضرورة أن يكون هناك تمثيل للولايات بالمجلس العسكري، وقال في هذا الخصوص إن هناك ولايات ومناطق لاتمثيل لها في المجلس العسكري منها الأوسط وولايات الشرق.

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وأكد أن اتفاقية سلام الدوحة سارية حتى الآن ولها لجنة دولية بعضوية أعضاء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، وأشار إلى أن المجلس العسكري معترف باتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

وكشف السيسي عن إشارات إيجابية من الحركات المسلحة للدخول في حوار حول السلام، وأضاف “نعتقد أن أهم شيء في الفترة الانتقالية هو تحقيق السلام بكل ولايات البلاد”.

وأكد السيسي أن المجلس العسكري الانتقالي هو الضامن للفترة الانتقالية، وأن هناك تحديات تستوجب توحد كل أهل السودان حتى لا تنزلق البلاد للفوضى، وأضاف أن المجلس العسكري وبما أنه يملك السلطة يستطيع أن يكوّن حكومة تسيير أعمال حال لم يتم الاتفاق.

وامتدح دعوة رئيس المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف الحوار مع قوى الحرية والتغيير، مشدداً على ضرورة إجراء الحوار لأنه بدون حوار لن يتم الاتفاق على مطلوبات المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)