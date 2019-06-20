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مطالب بتمثيل محدود للقوى السياسية في الفترة الانتقالية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 20-يونيو-2019

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مطالب بتمثيل محدود للقوى السياسية في الفترة الانتقالية

طالب مجلس “المستقلون الوطنيون الأحرار” بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة المجلس العسكري مع تمثيل محدود للقوى السياسية لضمان حل سوداني وإبعاد البلاد من شبح التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، وتأثير ذلك على مستقبل البلاد السياسي.

 

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وقال رئيس المجلس عثمان إبراهيم الطويل، خلاله مخاطبته بحسب وكالة السودان للأنباء، إن هذه رؤيتهم التي يسوقونها للجميع لضمان حل سوداني- سوداني يزيل شبح التدخل الأجنبي في المشهد السوداني.

 

ودعا القوى السياسية مجتمعة للتوافق وتغليب مصلحة الوطن والاستفادة من الحكماء والمتعقلين من ذوي الخبرة السياسية في تجاوز الأزمة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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