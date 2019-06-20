اليمن تتسلم رئاسة الدورة 108 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلفا لموريتانيا

تسلمت اليمن اليوم الخميس في القاهره رئاسة الدورة ١٠٨ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعام كامل خلفا لموريتانيا. وترأس السفير رياض العكبري المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اعمال الدورة الثامنة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وألقى السفير رياض العكبري كلمة عبر فيها عن موقف اليمن ازاء مختلف القضايا المعروضة على جدول الاعمال، وتحديات واهداف التنمية المستدامة والعمل الاقتصادي العربي المشترك. وتطرق في كلمته الى تعقيدات الوضع السياسي والإنساني والوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، جراء انقلاب المليشيات الحوثية، والحاجة الى تفعيل الدور العربي في جهود تحقيق التسوية السياسية على قاعدة المرجعيات الثلاث، واستعادة سلطة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام، واعادة الإعمار.

كما اكد السفير رياض العكبري على ما ورد في الوثائق المعروضة على هده الدورة من جهة اهمية الاستثمار العربي لتحقيق خطة التنمية التي اقرتها القيادة الفلسطينية، وجدد المندوب الدائم موقف اليمن الثابت المساند للقضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب المركزية.

وبحضور السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، ورؤساء وفود الدول أعضاء المجلس، وعدد من المندوبين الدائمين، ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، المنضوية في عضوية المجلس، والمستشار وليد عبدالعزيز عبدالغني المسؤول عن الملف الاقتصادي بالمندوبية، تمت مناقشة تقرير الأداء الاقتصادي السنوي لدول المجلس للسنة المنقضية. وتم استعراض العديد من المذكرات والتقارير، وتمت مناقشة مذكرات الأمانة العامة للمجلس حول العديد من الموضوعات ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب رؤية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة حول التنمية المستدامة، وتقرير وتوصيات الاجتماع الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، واستعراض تقرير وتوصيات اجتماع آلية تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.