الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات على روسيا حتى 2020

أفادت وكالة رويترز، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيقررون اليوم الخميس تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى نهاية يناير 2020 بسبب الاضطرابات في أوكرانيا، ويدعون موسكو للمساعدة في تقديم المذنبين بإسقاط طائرة ركاب هناك في عام 2014 إلى العدالة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس 2014 واستمر في دعم المتمردين الذين يقاتلون قوات كييف في شرق البلاد، وهو الصراع الذي أودى بحياة 13000 شخص ، لا يزال يتصاعد.

ويمثل سقوط طائرة ركاب ماليزية في يوليو 2014 نقطة تحول أخرى لاستجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة. هلك 298 شخصًا على متنها ، الكثير منهم هولنديون.

وقال فريق دولي بقيادة هولندا مكلف بتعيين المسؤولية الجنائية يوم الأربعاء إن ثلاثة روس وأوكراني سيواجهون تهماً بالقتل بتهمة إسقاط الطائرة MH17.

ووفقًا لمسودة البيان المشترك :"سيعبر قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل يوم الخميس عن "دعمهم الكامل لجميع الجهود المبذولة لإثبات الحقيقة والعدالة والمساءلة للضحايا وأقربائهم، وسيطالبون "روسيا بالتعاون الكامل مع التحقيق الجاري".