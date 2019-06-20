إيتو: تألق محمد صلاح يصب في مصلحة الكرة الأفريقية

قال صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون ونادي برشلونة الإسباني السابق، أن تألق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، يصب في مصلحة الكرة الأفريقية. وأكد إيتو خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الليجا في إحدى المولات الكبرى بالتجمع الخامس "لست متفاجئًا من التألق الكبير للنجم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي". Advertisements وتابع إيتو: "إنه فخور بتألق صلاح لأنه ليس في صالحه فقط إنما في صالح الكرة الأفريقية بأكملها"، يذكر أن محمد صلاح يستعد لقيادة منتخب مصر، في نهائيات أمم أفريقيا 2019، والتي تبدأ غدًا الجمعة بلقاء مصر وزيمبابوي.

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